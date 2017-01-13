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13 января 2017, 10:37
геохимия космос Луна планетология

Возраст Луны составляет четыре с половиной миллиарда лет

Луна
Луна
Wikimedia Commons

В журнале Science Advances опубликована статья ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Чикагского и Принстонского университетов, собравших доказательства, что Луна значительно старше, чем считалось ранее. Авторы доказывают, что возраст спутника Земли насчитывает не менее 4,51 миллиарда лет. Ранее полагали, что он на 40 – 140 миллионов лет меньше. Кратко об исследовании рассказывает сайт Калифорнийского университета.

Ученые под руководством геохимика Мелани Барбони (Mélanie Barboni) проанализировали образцы циркона, доставленные с Луны экипажем «Аполлона-14» в 1971 году. Точному определению возраста горных пород мешает обычно тот факт, что они почти всегда содержат фрагменты других пород. Но Мелани Барбони и ее коллеги нашли восемь образцов циркона, которые, как они полагают, сохранились в первозданном виде. Для определения возраста использовались данные о распаде радиоактивных элементов, входящих в состав образцов. В лаборатории Принстонского университета анализировали распад ядер урана, превращающихся с течением времени в свинец. А на масс-спектрометре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе определяли, какое количество лютеция превратилось в гафний. «Циркон – это лучшие природные часы, – говорит один из авторов работы профессор геохимии и космохимии Кевин Мак-Киган (Kevin McKeegan), – Это лучший минерал, сохраняющий геологическую историю и место своего происхождения».

Согласно основной на данный момент теории образования Луны, она возникла после столкновения с молодой Землей массивного космического объекта, которому ученые дали название Тейя. Большая часть поверхности Луны была изначально покрыта магмой. Датировка уран-свинцовым методом показывает, когда в лунном океане магмы образовался циркон.

Итоги исследования важны для ученых, которые пытаются восстановить историю ранней эволюции Земли и всей Солнечной системы.

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