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13 января 2017, 11:54
биология нейробиология

Ученые превратили мышь в хищника

Pixabay

Использовав оптогенетику, позволяющую активировать определенные клетки мозга лазерными импульсами, ученые превратили обычных лабораторных мышей в хищников. Мыши стали проявлять несвойственное им ранее поведение: гнаться за добычей (исследователи предложили им сверчков), наскакивать на нее, обхватывать лапами, убивать укусом сверху и поедать.

Такой эксперимент был проведен в Йельском университете под руководством нейробиолога Ивана де Араужу (Ivan de Araujo). В его лаборатории исследуется пищевое поведение грызунов. Однажды ученый наткнулся на статью 2005 года, авторы которой обнаружили, что у крыс в ходе охотничьего поведения активируется участок миндалевидного тела – одного из отделов головного мозга. Причем «охотничий  центр» оказался расположен в отделе, который обычно отвечает за страх и тревогу. Исследователь решил проверить, верны ли эти данные и для мышей.

Оптогенетическая активация нейронов уже неоднократно применялась в опытах с мышами. Она позволяла различным исследователям стирать у мышей воспоминания или заставлять их чувствовать жажду. Теперь де Араужу и его коллеги попытались превратить мышей в хищников. Изначально они полагали, что мыши проявят лишь какие-то элементы поведения хищников, например, будут гоняться за сверчками, но не станут их убивать и есть. Но мыши, после воздействия на нужные нейроны, превратились в полноценных хищников.

Исследователи выявили два нервных пути, один из которых отвечает за преследование добычи, а другой за точность и силу укуса. Если экспериментаторы воздействовали лазером только на одну группу нейронов, мыши, например, только гонялись за сверчками, но не могли их убить. В случае симуляции обоих путей одновременно мыши атаковали не только сверчков, но и другие предметы, находившиеся в их клетке: щепки и бутылочные пробки. Правда, мыши не нападали на своих сородичей. По мнению исследователей, это объясняется тем, что активность миндалевидного тела в таких случаях подавляется другими отделами мозга.

Об эксперименте рассказывает статья в журнале Cell.

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