В Telegram-канале «Давыдов.Индекс» подведены итоги голосования за звание лучшего интернет-журналиста России. В пятерке лидеров оказались Сталингулаг, Илья Азар, Незыгарь, Владимир Познер и Илья Варламов.

Таким образом, в пятерку вошли два анонимных персонажа — Сталингулаг, и Незыгарь, — а также признанный журналист Владимир Познер, блогер Илья Варламов и известный репортер Илья Азар.

Голосование, по мнению «Давыдов.Индекс», отражает существующее состояние современной российской журналистики.

При этом победа в голосовании присуждена занявшему второе место Илье Азару.

«Думаю, логично объявить двух победителей в связи с анонимностью первого номера Сталингулаг. Помимо него считать победителем нашего голосования и Илью Азара. Если же Сталингулаг снимет свою анонимность, то станет единоличным победителем», — отмечает автор Telegram-канала.

Голосование проходило с 10 по 13 января. В нем участвовали 3381 человек.

Полный список победителей выглядит следующим образом:

1. СталинГулаг — 680

2. Илья Азар — 641

3. Незыгарь — 530

4. Владимир Познер — 367

5. Илья Варламов — 246

6. Юлия Латынина — 107

7. Сергей Доренко — 94

8. Егор Просвирнин — 83

9. Ксения Собчак — 83

10. Алексей Венедиктов — 80

11. Александр Гордон — 60

12. Владимир Соловьев —- 59

13. Екатерина Винокурова — 56

14. Андрей Колесников — 53

15. Дмитрий Киселев — 50

16. Захар Прилепин — 49

17. Ирада Зейналова — 41

18. Михаил Фишман — 38

19. Алексей Пушков — 26

20. Валерий Фадеев — 25