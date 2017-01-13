Подведены итоги голосования за звание лучшего интернет-журналиста
В Telegram-канале «Давыдов.Индекс» подведены итоги голосования за звание лучшего интернет-журналиста России. В пятерке лидеров оказались Сталингулаг, Илья Азар, Незыгарь, Владимир Познер и Илья Варламов.
Таким образом, в пятерку вошли два анонимных персонажа — Сталингулаг, и Незыгарь, — а также признанный журналист Владимир Познер, блогер Илья Варламов и известный репортер Илья Азар.
Голосование, по мнению «Давыдов.Индекс», отражает существующее состояние современной российской журналистики.
При этом победа в голосовании присуждена занявшему второе место Илье Азару.
«Думаю, логично объявить двух победителей в связи с анонимностью первого номера Сталингулаг. Помимо него считать победителем нашего голосования и Илью Азара. Если же Сталингулаг снимет свою анонимность, то станет единоличным победителем», — отмечает автор Telegram-канала.
Голосование проходило с 10 по 13 января. В нем участвовали 3381 человек.
Полный список победителей выглядит следующим образом:
1. СталинГулаг — 680
2. Илья Азар — 641
3. Незыгарь — 530
4. Владимир Познер — 367
5. Илья Варламов — 246
6. Юлия Латынина — 107
7. Сергей Доренко — 94
8. Егор Просвирнин — 83
9. Ксения Собчак — 83
10. Алексей Венедиктов — 80
11. Александр Гордон — 60
12. Владимир Соловьев —- 59
13. Екатерина Винокурова — 56
14. Андрей Колесников — 53
15. Дмитрий Киселев — 50
16. Захар Прилепин — 49
17. Ирада Зейналова — 41
18. Михаил Фишман — 38
19. Алексей Пушков — 26
20. Валерий Фадеев — 25