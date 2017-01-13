Врачам могут разрешить ставить диагнозы дистанционно

Минздрав России подготовил законопроект, который позволяет врачам ставить диагнозы и выписывать рецепты на лекарства дистанционно. Проект направлен в правительство еще в декабре 2016 года, передает РБК.

Согласно проекту врачи могут получить разрешение выписывать рецепты и на наркотические и психотропные вещества. Однако порядок проведения медицинских консультаций ведомство еще не разработало.

Таким образом, Минздрав совместно с экспертами доработало законопроект о телемедицине, предусматривающий оказание медпомощи по интернету и иным средствам связи.

Прежняя версия законопроекта не предусматривала подобных нововведений. Член Экспертного совета при правительстве Владимир Гурдус отметил, что она не решала задачу повышения доступности медпомощи.

«Консультации между врачом и пациентом ограничивались разговорами о профилактике и возможности приглашения пациента на прием. Врач не мог давать какие-либо рекомендации по лечению или назначению лекарств», — пояснил он.