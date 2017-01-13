13 января 2017, 12:29
Глава МЭР пообещал сохранить Резервный фонд по итогам 2017 года
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин на Гайдаровском форуме заявил, что Резервный фонд будет сохранен по итогам текущего года. Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Что касается бюджетной системы, то с учетом того, что цены на нефть подросли в начале этого года, у нас очень хорошая возможность сократить использования средств Резервного фонда и сохранить Резервный фонд по итогам этого года», — сказал Орешкин.
В декабре 2016 года председатель Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что власти РФ исчерпают Резервный фонд в 2017 году.
10 января 2017 года Минфин РФ сообщил, что Резервный фонд России за декабрь 2016 года сократился в два раза. За последний месяц была потрачена почти половина всех его средств.
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