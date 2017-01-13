Генпрокуратура и СК попросили у Путина 27 млрд на квартиры сотрудникам

Генпрокурор России Юрий Чайка и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин впервые за несколько лет вместе обратились к президенту Владимиру Путину. Они попросили выделить своим ведомствам 27 млрд рублей на жилье сотрудникам. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Чайка и Бастрыкин в своем письме Путину указали, что в декабре 2016 года на получение квартир претендовали 3,69 тысяч сотрудников Генпрокуратуры, которым необходимо выделить почти 19 млрд рублей, а также 3,8 тысяч сотрудников СК, которым необходимо 7,6 млрд. Генпрокуратура оценила квартиру для среднестатистической семьи своего сотрудника в 5 млн рублей, а СКР в своих расчетах ориентировался не на семью из трех человек, а на одного сотрудника.

Кроме того, Чайка и Бастрыкин по аналогии с другими ведомствами предложили внести в законодательство изменения, которые позволяли бы их подчиненным получать «единовременную социальную выплату» на покупку квартиры или строительства дома вместо служебного жилья. В данный момент такое жилье сдается при уходе со службы и достается сотрудникам в собственность в редких случаях при разрешении начальства.

Как отметили в ГП, по программе «Жилище» на 2015–2020 годы ведомству выделили средства только на покупку служебных квартир. В 2015 году прокуратура получила 464,3 млн рублей, в 2016-м — 405,8 млн, на эти деньги купили 163 и 127 квартир соответственно. В СКР такие данные предоставить не смогли.

Как выяснилось, Минстрой и Минфин ничего не имеют против внесения изменений в законодательство.