Умерла экс-солистка группы «Лицей»

Певец Прохор Шаляпин на своей странице в Instagram сообщил о внезапной смерти экс-солистки группы «Лицей» Жанны Роштаковой.

«В понедельник мне позвонила друг моей юности Жанна Роштакова, которая переехала во Владивосток несколько лет тому назад и решила вернуться обратно в Москву на ПМЖ. Как же я этому обрадовался, мы всегда были "на одной волне". Через несколько часов после нашего разговора Жанны не стало. Трагедия настигла дома, неожиданно. Она ничем не болела, и ничего не предвещало беды», — написал певец.

По предварительным данным, смерть 33-летней певицы могла наступить в результате падения на голову полки в момент принятия ванны. Как сообщает «Российская газета», Роштакова была дома одна, ее тело обнаружили через сутки.