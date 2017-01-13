Главред RT назвала реакцию на внезапное включение RT в США истерией

Маргарита Симоньян — главный редактор RT — прокомментировала ситуацию вокруг включения российского телеканала в эфире американского канала Конгресса C-Span. Она удивилась сообщениям о якобы взломе телеканала США. Об этом пишет РИА Новости.

«Я начинаю верить, что русские хакеры взломали головы всего американского мейнстрима. Уже и сам C-SPAN заявил, что сбой в трансляции — их внутренняя ошибка, а мейнстрим продолжает истерить, что это мы их взломали. У нас в редакции закончился попкорн за этим наблюдать», — сказала Симоньян.

Как сообщалось ранее, внезапное вещание Russia Today началось 12 января в 22:30 по московскому времени и продолжалось около 10 минут. Американский телеканал заявил, что, вероятно, произошла ошибка во внутренней маршрутизации. Хотя некоторые пользователи Сети предположили, что это мог быть взлом хакерами РФ.