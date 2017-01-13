«Русфонд» решил судиться по поводу денег Фриске

Благотворительная организация «Русфонд», направлявшая деньги на лечение от рака певицы Жанны Фриске, подала в московский суд на ее наследников. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в «Коммерсанте».

Фонд, согласно заявлению, перевел на лечение певицы более 25 млн рублей, собранных зрителями Первого канала.

Теперь с помощью суда он добиться отчета о расходовании этих средств.

«Близкие Жанны, которые должны сейчас получить наследство, принимали активное участие в сборе средств на ее лечение… однако после смерти Жанны они отказались представить документы, подтверждающие направление пожертвований на оплату медицинских услуг», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что фонд заключил договор с Фриске, который предусматривал целевое расходование средств и отчетность в их расходовании.

Летом 2016 года отец певицы Владимир Фриске, со своей стороны, обвинял «Русфонд» в непредоставлении документов о переводе средств на счет его дочери и просил разобраться в ситуации Генпрокуратуру.

Жанна Фриске скончалась от рака 15 июня 2015 года. Сбор средств на ее лечение проходил в начале 2014 года.