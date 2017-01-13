Шувалов анонсировал отмену контрсанкций к концу 2017 года

Вице–премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что отмена антироссийских санкций может произойти 31 декабря 2017 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие, или контрсанкции. Во всяком случае, в моей работе мне, и министру сельского хозяйства, и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены», — сказал Шувалов.

Он подчеркнул, что отечественные производители смогли занять свою нишу в условиях слабого рубля и ограничений.

«Вот в это время, наверное, нужно открывать рынок для того, чтобы приходили иностранные поставщики», — заявил Шувалов.

11 января стало известно, что новые антироссийские санкции США предусматривают введение санкций против инвесторов, вкладывающих средства в добычу полезных ископаемых, трубопроводы и гражданские ядерные проекты РФ.

19 декабря 2016 года ЕС на полгода, до 31 июля 2017 года, официально продлил экономические санкции против России.