Экс-генпрокурор предложил СБУ возбудить против Порошенко дело о госизмене

Бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook предложил СБУ завести уголовное дело на президента Украины Петра Порошенко и топ-менеджеров его компании Roshen.

Он заявил, что это необходимо «для защиты интересов украинского народа». Кроме того, Порошенко в 2014 году после победы на выборах обещал продать кондитерскую фабрику в Липецке.

В октябре 2016 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что принадлежащая украинскому лидеру Петру Порошенко фабрика Roshen, расположенная в Липецкой области, «ритмично работает и получает прибыль».