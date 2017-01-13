Бобслеистки из России впервые выиграли медали чемпионата Европы

Россиянки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова завоевали серебро чемпионата Европы по бобслею и скелетону. Они получили награды в гонке женских двоек, передает ТАСС.

Медали стали первыми наградами российских бобслеисток на чемпионатах Европы.

По итогам двух заездов Сергеева и Кочержова показали результат в 1 минуту 55,02 секунды. Они уступили немкам Мариаме Яманке и Аннике Драцек (1.54,50).

Бронзовые награды получили австрийки Кристина Хенгстер и Дженнифер Онасаня (1.55,60).

Чемпионат Европы проходит в немецком Винтерберге.