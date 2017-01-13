Дадин поделился с адвокатом впечатленими от новой колонии

Адвокат Алексей Липцер, представляющая интересы осужденного за нарушение законодательства РФ о проведении митингов активиста Ильдара Дадина, рассказала о его впечатлениях от алтайской исправительной колонии №5. Дадин был переведен туда из карельской ИК, где отбывал срок ранее. Липцер удалось с ним встретиться, передает РИА Новости.

«На условия Дадин не жалуется, всем доволен. Условия этапирования также были хорошими. В новой колонии тоже все нормально: все к нему внимательно относятся, обращаются на "Вы". Никаких дополнительных обязанностей на него не возложили», — отметила защитник.

Липцер добавила, что ее подзащитный находится в большой камере, у него только один «сосед», с которым сложились хорошие отношения.

Напомним, что Дадина перевели в новую колонию после его жалоб на пытки, которые якобы применялись к нему со стороны работников прежней ИК в Карелии. После сообщения о применении к нему противоправных действий в ИК были проведены множество проверок, по итогам которых информация о пытках не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что Дадина перевели в одну из лучших колоний страны.