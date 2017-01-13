Шереметьево объяснило счет за парковку на 3,3 млн рублей

Пресс-служба аэропорта Шереметьево прокомментировала счет на 3,3 млн рублей за парковку сбоем в работе оборудования из-за «длительных неблагоприятных метеоусловий», сообщает агентство «Москва».

12 января водитель заехал на парковку аэропорта на 45 минут. При выезде на табло высветился счет на 3 378 800 рублей.

«Для профилактики такого рода событий уже в этом году будет произведена замена оборудования на более современное и надежное», — сообщили в пресс-службе.

Обновление также «позволит снизить время оплаты» и «открытия шлагбаумов», ускорив выезд автомобилей.