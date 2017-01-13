Минфин назвал условие сохранения Резервного фонда в 2017 году

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что сохранение средств в Резервном фонде в 2017 году возможно в случае цен на нефть на уровне 50 долларов за баррель, передает «Интерфакс».

«В этом году предусматривается в бюджете использование средств фондов — Резервного фонда и Фонда национального благосостояния — в объеме 1,8 трлн рублей. Объем Резервного фонда на 1 января составляет около 970 млрд рублей, за счет средств ФНБ остается трата примерно 900 млрд рублей. Сможем ли мы сохранить Резервный фонд, если цены на нефть останутся на уровне 50 долларов за баррель? Сможем, потому что объем допдоходов может составить около 1 трлн рублей», — пояснил Силуанов.

При этом министр отметил, что использование средств Резервного фонда на финансирование дефицита федерального бюджета может начаться уже в марте-апреле текущего года.

Ранее стало известно, что за декабрь 2016 года Резервный фонд РФ сократился вдвое. Его размер по состоянию на 1 декабря составлял 2,032 трлн рублей, а 1 января 2017 года этот показатель опустился до уровня в 972,13 млрд рублей.