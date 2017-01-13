Сирийские военные предупредили Израиль об ответе за бомбежку аэродрома

ВВС Израиля атаковали военный аэродром Эль-Мезза в столице Сирии Дамаске, сообщает Reuters со ссылкой на сирийскую правительственную армию.

В заявлении военных сообщается, что в результате ракетного обстрела возник пожар. Государственное телевидение Сирии сообщало о нескольких крупных взрывах в районе аэродрома и о том, что в районе работали машины скорой помощи.

Точной информации о пострадавших и разрушениях нет.

По данным агентства, аэродром используется, главным образом, подразделениями элитной Республиканской гвардии.

Он расположен всего в нескольких километрах от президентского дворца Башара Асада и ранее использовался для артиллерийских обстрелов по районам Дамаска, которые удерживали повстанцы.

Командование сирийской правительственной армии предупредило Израиль о возможных ответных мерах.

«Сирийские армейское командование и Вооруженные силы предупреждают Израиль о последствиях вопиющего нападения и подчеркивают, что постоянно ведут борьбу против (этих актов) терроризма и на уничтожение оружия нарушителей», — говорится в заявлении.