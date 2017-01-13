Скворцова поддержала уголовную ответственность за помехи скорой

Глава Минздрава России Вероника Скворцова допустила ужесточение наказания за препятствие проезду скорой помощи. Она уверена, что в некоторых случаях можно привлекать нарушителей к уголовной ответственности. Об этом пишет «Интерфакс».

«Сейчас подобное предложение поступило. Оно обсуждается. Оно не одинаково всеми воспринимается. Можно, безусловно, закрепить законодательно, чтобы это просто наказывалось строго, в том числе и административно. В некоторых случаях — уголовно», — отметила министр.

Она напомнила пор случай в Камчатском крае, когда водитель не пропустил скорую помощь: «Человеческие амбиции в этой ситуации и одной, и другой стороны оказались выше человеческой жизни».

Напомним, что 10 января в Петропавловске-Камчатском медики выехали на экстренный вызов к 21-летнему молодому человеку. Во дворе дома скорой преградил дорогу автомобиль. Женщина-водитель не отреагировала на призыв медиков освободить проезд, а пассажир вышел из автомобиля и начал оскорблять медработников. В результате пришлось вызывать сотрудников ГИБДД, из-за задержки пациент скончался.

В СУ СКР по Камчатскому краю было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На сайте Change.org разместили петицию с требованием наказать по закону женщину-водителя и ее пассажира.