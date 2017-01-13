В Китае изъяты 60 тонн поделочных камней из России

Таможенники китайской островной провинции Хайнань изъяли около 60 тонн поделочных камней, присланных из России. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Общая стоимость задержанных грузов составляет около 289 тысяч долларов. Задержаны 20 предполагаемых контрабандистов.

«Сеть отличается очень сложной организацией», — заявил заместитель начальника отдела по борьбе с контрабандой таможни Хайкоу Ван Динцзюнь.

Он также рассказала, что задекларированные по фальшивым накладным как «электронные компоненты» и одежда, доставлялись самолетами, морскими и сухопутными маршрутами. Чтобы избежать внимания таможенников, они обычно первоначально направлялись в Гонконг.

Следствие по делу о контрабанде продолжается.