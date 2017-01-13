Член Совфеда предложил внести в УК РФ склонение к суициду

Один из российских сенаторов внес на рассмотрение в Государственную думу законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности с наказанием до двух лет лишения свободы за склонение к самоубийству, передает РИА Новости.

Автор законодательной инициативы предлагает внести в Уголовный кодекс РФ новую статью — склонение к самоубийству и содействие совершению самоубийства.

В предлагаемом к утверждению тексте проекта этой статьи говорится, что «склонение лица или группы лиц к самоубийству путем уговора, подкупа, обмана, предоставления информации, направленной на формирование привлекательного восприятия самоубийства, в том числе содержащейся в СМИ и в интернете, а также содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением средств и орудий совершения самоубийства, а равно совершение указанных действий в отношении неопределенного круга лиц» является уголовно наказуземым деянием.

Предлагается карать его ограничением свободы на срок до двух лет или принудительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

В УК РФ уже есть статья «Доведение до самоубийства» (ст. 110). Автор законопроекта предлагает внести в нее квалифицирующие признаки — «совершение уголовно наказуемых деяний в отношении несовершеннолетнего и группой лиц по предварительному сговору».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в 2013 году, по данным Роспотребнадзора, Россия находилась на первом месте в Европе по количеству самоубийств среди детей, и основной причиной этой тенденции стало «пагубное влияние интернета на подростковую психику».