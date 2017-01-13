Иран с участием Турции и РФ провели в Москве консультации по Сирии

Российское внешнеполитическое ведомство сообщило о состоявшейся встрече межведомственных делегаций будущих участников переговоров в Астане.

В Москве в пятницу, 13 января, состоялись трехсторонние межведомственные консультации делегаций Ирана, Турции и России по поводу подготовки встречи по урегулированию сирийского конфликта, которая запланирована на 23 января и должна пройти в Астане, сообщает МИД РФ.

В сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что на открытии консультаций выступил его глава Сергей Лавров.

«Прозвучало общее мнение о том, что предстоящий форум в Астане призван обеспечить долгосрочное и устойчивое прекращение боевых действий в Сирии, продолжение борьбы с террористическими группировками, внесенными в список ООН, а также дать необходимый импульс процессу политического урегулирования сирийского кризиса», — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках консультаций состоялась встреча спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаила Богданова с его иранским коллегой Хусейном Джабери Ансари.

Оба дипломата по итогам беседы подчеркнули «важность дальнейшего поддержания плотного диалога между Москвой и Тегераном по сирийской проблематике».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом предложить участникам сирийского конфликта продолжить мирные переговоры на новой площадке в Астане.