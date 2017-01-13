Берлин пригласил находящегося под санкциями Ткачева

Германия пригласила в Берлин главу Минсельхоза России Александра Ткачева несмотря на то, что он включен в санкционный список Европейского союза (ЕС), передает RND.

Немецкой стороне пришлось анонсировать мероприятие под эгидой ОБСЕ для того, чтобы визит российского министра сделать возможным. Только в таком формате допустимо присутствие лиц, на которых распространены санкционные списки.

Визит Ткачева в Берлин ожидается 22 января. Он примет участие во встрече министров сельского хозяйства стран-членов G20. Напомним, что Германия является председателем «двадцатки».

Также МИД Германии задумал провести двустороннюю встречу глав российского и немецкого министерств сельского хозяйства. Она может пройти в закрытом режиме.