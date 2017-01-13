Минсельхоз подтвердил участие Ткачева в саммите министров G20

Глава Минсельхоза России Александр Ткачев примет участие в саммите министров сельского хозяйства G20, который пройдет в Берлине 22 января. Соответствующая информация размещена на официальном сайте министерства.

«Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев примет участие в саммите министров сельского хозяйства "Группы двадцати" (G20), который состоится 22 января текущего года в Берлине, в рамках визита, Александр Ткачев проведет ряд двусторонних встреч с коллегами "большой двадцатки», — говорится в сообщении министерства.

Также в международной сельхозвыставке «Зеленая неделя» в составе российской делегации примут участие замминистра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Однако на данной выставке не будет представлена российская экспозиция.

Ранее сообщалось, что немецкая сторона пригласила Ткачева в Берлин несмотря на то, что министр включен в санкционный список Европейского союза (ЕС). Для этого Германии пришлось анонсировать мероприятие под эгидой ОБСЕ — только в таком формате допустимо присутствие лиц, на которых распространены санкционные списки.