Глава Минздрава назвала гиперболой полный запрет на продажу сигарет

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова назвала преувеличенной инициативу ее ведомства о запрете продажи табачных изделий россиянам, родившимся в 2015 году и позднее. Об этом сообщает RNS.

Речь идет о «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу», о которой СМИ узнали в декабре 2016 года.

Минздрав в этой концепции предлагал фактически сделать незаконным оборот табачной продукции с 2033 года — когда рожденным в 2015 году исполнится 18 лет.

«Я против запретов жестких, на мой взгляд, это должно прийти спонтанно», — отметила Скворцова.

По ее словам, запрет, согласно которому человек, рожденный, например, в 2012 году, сможет покупать сигареты, а тот, кто родился в 2015-м, не сможет их купить — «это звучит просто как гипербола, это смешно».

«Мы это обозначили, чтобы обозначить жесткий вектор в этом направлении», — добавила министр.