Transparency International обратилась в Генпрокуратуру из-за передачи Исаакия РПЦ

Российский филиал международной организации Transparency International направил запрос в Генеральную прокуратуру РФ, в котором просит проверить передачу Исаакиевского собора в Петербурге Русской православной церкви. Об этом сообщил руководитель петербургского антикоррупционного центра Transparency International Дмитрий Сухарев, передает ТАСС.

По его словам, «нарушен сам регламент, подачи заявки, с одной стороны, и, с другой стороны, собственником, то есть городом, не предоставлено равноценного помещения для сохранения музея, что в принципе предусмотрено федеральным законом».

Сухарев добавил, что заявление касается действий петербургского губернатора Георгия Полтавченко.

«Иски по этому вопросу неизбежны», — предположил Сухарев.

О том, что собор будет передан в пользование РПЦ, власти города официально сообщили 10 января. Сейчас в соборе находится музей, РПЦ проводит там службы по договоренности с музейными работниками.