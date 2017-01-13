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13 января 2017, 12:20
космос МКС Роскосмос

Готовящийся к полету на МКС с людьми «Союз» заменят

МКС
МКС
Роскосмос

Из-за выявленных при испытаниях неполадках пилотируемого корабля «Союз» может быть принято решение о его замене на аналогичный, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник на Байконуре.

«Во время испытаний на Байконуре был выявлен ряд проблем. Поэтому, скорее всего, вместо планировавшегося корабля полетит "Союз" с другим заводским номером», — рассказал собеседник агентства.

«Союз» должен был доставить очередной экипаж на Международную космическую станцию (МКС). Его полет запланирован на март 2017 года.

Роскосмос к настоящему времени не предоставил официальные комментарии по вопросу возможной замены корабля.

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