Готовящийся к полету на МКС с людьми «Союз» заменят

Из-за выявленных при испытаниях неполадках пилотируемого корабля «Союз» может быть принято решение о его замене на аналогичный, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник на Байконуре.

«Во время испытаний на Байконуре был выявлен ряд проблем. Поэтому, скорее всего, вместо планировавшегося корабля полетит "Союз" с другим заводским номером», — рассказал собеседник агентства.

«Союз» должен был доставить очередной экипаж на Международную космическую станцию (МКС). Его полет запланирован на март 2017 года.

Роскосмос к настоящему времени не предоставил официальные комментарии по вопросу возможной замены корабля.