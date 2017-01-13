Опознаны 70 погибших в результате крушения Ту-154

70 погибших при крушении самолета Минобороны Ту-154 были опознаны после проведения ДНК-экспертизы. Об этом ТАСС сообщили источники в бюро судебно-медицинской экспертизы.

«На сегодняшний день завершена процедура идентификации более 70 погибших, родственники которых ознакомлены с результатами экспертизы», — сказал собеседник агентства.

Среди опознанных - руководитель Департамента культуры Министерства обороны Антон Губанков, художественный руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов, 10 членов экипажа, и девять представителей СМИ — Дмитрий Рунков, Вадим Денисов и Александр Сойдов (Первый канал), Павел Обухов, Александр Суранов, Валерий Ржевский (телеканал "Звезда"), Михаил Лужецкий, Олег Пестов и Евгений Толстов (НТВ).

Экспертизы по идентификации останков пассажиров лайнера продолжается.

Ранее стало известно, что опознаны останки Елизаветы Глинки, доктора Лизы. По предварительным данным, она будет похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище 16 января.