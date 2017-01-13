Украина провела учения ПВО рядом с Крымом

Подразделения противовоздушной обороны Украины провели в Херсонской области неподалеку от Крыма тактико-специальные учения, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского силового ведомства.

В ходе учений отрабатывались аэрозольные маскировки при изменении стартовых позиций, скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО и совместное движение колонны на большое расстояние, говорится в сообщении министерства обороны Украины.

Главной особенностью проведенных учений, как подчеркнули в Минобороны, стало выполнение поставленных перед подразделениями ПВО задач и в светлое, и в темное время суток.