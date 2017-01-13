Полиция проверит автопрогулку по пешеходной улице вблизи Кремля

Полиция начала проверку фактов из видеозаписи, на которой автомобиль едет по пешеходной Никольской улице вблизи московского Кремля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

«В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, направленная на установление автомашины, водителя и обстоятельств произошедшего», — сказали там.

Видео было снято из салона автомобиля. На кадрах видно, как машина едет по Никольской улице, где гуляют пешеходы.