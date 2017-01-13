Закон об онлайн-кинотеатрах прошел первое чтение в ГД

Первое чтение прошел в Госдуме законопроект, касающийся доли иностранного капитала в онлайн-кинотеатрах. Об этом пишет «Интерфакс».

В соответствии с документом, будет узаконена максимальная доля 20% в видеосервисах, чья аудитория составляет более 100 тысяч пользователей на территории РФ.

Ко второму чтению будут согласованы с действующим законодательством положения проекта, порядок исключения из реестра и уведомления об этом организаторов аудиовизуального сервиса. Кроме того, требуется уточнить понятия «аудиовизуальный сервис», «аудиовизуальная продукция» и «формирование аудиовизуальной продукции». В официальном отзыве правительства также говорится о том, что необходимо дополнительно обосновать ограничение доли иностранного капитала. На подготовку поправок отведено 30 дней.

25 ноября 2016 года в Госдуму был внесен на рассмотрение законопроект, вводящий запрет для иностранцев на владение более 20% онлайн-кинотеатров.

Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что на пользователях YouTube этот закон никак не отразится.

Он подтвердил, что законопроект коснется коммерческих сервисов, но видеохостинги с любительским контентом не затронет.