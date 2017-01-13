ФАС отказалась обвинять Visa и MasterCard в злоупотреблении доминирующим положением

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев на Гайдаровском форуме заявил, что ведомство пока не выявило нарушений платежными системами Visa и MasterCard антимонопольного законодательства. Об этом пишет «Интерфакс».

Напомним, в ноябре 2016 года президент «Опоры России» Александр Калинин во время заседания пожаловался, что платежные системы Visa и MasterCard берут комиссию в 1,5% за обслуживание крупного бизнеса и до 2,5% — за обслуживание малого.

В декабре 2016 года с требованием проверить Visa и MasterCard в части злоупотребления доминирующим положением в ФАС обращалась Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

Глава ассоциации Александр Онищук заявлял, что усмотрел нарушения при установлении стоимости эквайринга, в частности, при определении размера межбанковской комиссии.

В РАТЭК входят около 60 компаний. Среди них — «Эльдорадо», «М.Видео», Медиа-Маркт-Сатурн, Intel, Apple, LG, Samsung, Whirlpool Indesit, Яндекс, Google. Жалобу ассоциации поддержали также «Опора России», АКОРТ и АКИТ.