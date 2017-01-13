Во Внуково вернулся «Боинг» после касания ВПП хвостом

Пассажирский самолет «Боинг» вернулся в московский аэропорт Внуково после касания хвостом взлетно-посадочной полосы (ВПП). Такое решение было принято во избежание возникновения возможных неполадок. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

«Самолет Boeing-737 выполнял рейс в Стамбул. При взлете, оторвавшись от земли, борт вновь коснулся ВПП хвостовой частью, но затем смог набрать высоту и подняться в небо», — рассказал собеседник агентства.

Затем авиасудно вернулось в аэропорт: «Самолет вернулся и благополучно сел во "Внуково". Техники неполадок не выявили, обнаружив лишь след от касания с полосой», — пояснил источник.