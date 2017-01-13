Волочкова заступилась за балет «Щелкунчик» после критики РПЦ

Балерина Анастасия Волочкова высказалась в поддержку постановки «Щелкунчик», которую ранее митрополит Новосибирский и Бердский Тихон назвал «оккультной». Обэ том пишет The Novosib-room.ru.

Волочкова назвала «Щелкунчик» святым, поскольку его автором был композитор Чайковский, а сам балет поставлен в лучшем виде. Она посоветовала священникам больше молиться за людей и не вмешиваться в светскую жизнь и искусство.

Между тем на сайте Новосибирской митрополии РПЦ опубликовали разъяснение слов митрополита. Там пояснили, что «в середине 19 века демоном святочного спиритического ожидания был суженый ряженый («Щелкунчик», принц, оборотень)», в балете же показан спиритический сеанс».