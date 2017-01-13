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13 января 2017, 00:08
Мемория

Мемория. Василий Шульгин

Василий Витальевич Шульгин с женой Марией Дмитриевной
Василий Витальевич Шульгин с женой Марией Дмитриевной

13 января 1878 года родился Василий Шульгин, российский общественный и политический деятель, журналист и публицист.

Личное дело

Василий Шульгин (1878—1976) родился в Киеве, в семье профессора истории Киевского университета Виталия Шульгина. Отец умер, когда мальчику не было и года, мать скончалась от туберкулеза, когда Василию исполнилось четыре. Шульгина воспитывал отчим, экономист и редактор газеты «Киевлянин» Дмитрий Пихно.

В 1900 году Шульгин окончил юридический факультет Киевского университета и, следуя тогдашней моде на технические специальности, поступил на механическое отделение в Киевский политехнический институт. После года обучения забрал документы из вуза, и год отслужил по призыву в армии. Неприятие революционных идей сформировалось у Шульгина, по его признанию, еще в университете, где он был очевидцем революционных беспорядков. «Антисемитом я стал на последнем курсе университета. И в этот же день, и по тем же причинам я стал "правым", "консерватором", "националистом", "белым", ну словом тем, что я есть сейчас…» — вспоминал он впоследствии.

После окончания службы женился, и вскоре переехал в Волынскую губернию, где занялся сельским хозяйством — вместе со своим отчимом торговал зерном и мукой. Им принадлежало несколько мельниц, на которых мололась собственная пшеница и зерно окрестных крестьян. Попутно Шульгин писал роман «Приключения князя Яноша Воронецкого» и занимался земскими делами — был попечителем по пожарно-страховым делам и земским гласным Острожского уезда.

В сентябре 1905 года был призван на Русско-японскую войну, которая закончилась еще до того, как он добрался до фронта. Продолжал службу до конца 1905 года младшим офицером в 14-м саперном батальоне Киева. После опубликования Октябрьского манифеста 1905 года (Николай II провозгласил свободу совести, слова, собраний, союзов и неприкосновенность личности) в Киеве начались волнения, батальон Шульгина принимал участие в усмирении еврейских погромов. После демобилизации стал работать журналистом в семейной газете «Киевлянин» (в 1913 году стал редактором этого издания). Его статьи появлялись там каждые два-три дня, иногда и ежедневно. Тогда же вступил в Союз русского народа, а затем и в Русский народный союз имени Михаила Архангела.

С 1907 года полностью ушел в политику, стал депутатом Государственной Думы II, III, IV созывов. Избирался как помещик от Волынской губернии. Приветствовал разгон второй Думы, в третьей поддерживал Петра Столыпина, выступал за подавление революционеров, включая введение военно-полевых судов. Несколько раз в этот период его принимал Николай II. Вместе с парламентской работой продолжал печататься в газете «Киевлянин».

В 1914 году добровольцем ушел на фронт Первой мировой, был ранен. Вернувшись в Думу, выступал против действий правительства. В 1915 году — один из руководителей Прогрессивного блока, задачей которого было создание кабинета министров, ответственного перед парламентом. После Февральской революции 1917 года — член Временного комитета Думы (аналога кабмина). В марте 1917 года Временный комитет направил Шульгина и председателя третьей Думы Александра Гучкова на переговоры к царю. После того как Николай II подписал акт об отречении от престола, Шульгин участвовал в переговорах с великим князем Михаилом Александровичем, в результате которых тот отказался становиться новым императором до решения Учредительного собрания. Так, за пять дней, что Шульгин не был дома, он присутствовал при отречении двух российских самодержцев.

Отказался входить во Временное правительство, однако поначалу поддерживал его в противостоянии с Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов. Деятельность последнего была направлена на подрыв дисциплины в армии и прекращение войны. Видя неспособность покончить с двоевластием и попустительство украинскому сепаратизму, в июле 1917 года уехал в Киев, где возглавил «Русский национальный союз» — объединение депутатов гордумы, выступавшее за сохранение Украины в составе России. Фракция заняла треть мест городского парламента. В ноябре 1917 года отправился в Новочеркасск, где участвовал в создании белой Добровольческой армии. Захват власти в Малороссии Центральной радой назвал «украинской оккупацией» края, «преддверием оккупации австрийской». Был одним из основателей тайной организации «Азбука», занимавшейся сбором данных о положении дел в советской и белой России.

В 1918 году редактировал газету «Россия», затем «Великая Россия», пропагандируя: 1) верность союзникам; 2) восстановление «России единой, великой и неделимой»; 3) борьбу «с массовым помешательством, именуемым социализмом». Был активным соратником Антона Деникина и Петра Врангеля. После занятия Киева белыми в августе 1919 года возобновил выпуск «Киевлянина».

С наступлением Красной армии в декабре 1919 года перебрался в Одессу, где организовывал добровольцев для защиты города от большевиков. В августе 1920 года на весельной лодке вместе с сыновьями совершил побег из Одессы в Херсонскую область, откуда добрался в Крым. После окончания гражданской войны эмигрировал, жил на средства от работы мельницы, оказавшейся на территории Польши, и на гонорары за статьи. В 1930 году перебрался в Югославию, где нашли прибежище многие ветераны Русской армии.

Когда в 1944 году советские войска вошли в Югославию, был задержан и доставлен в Москву. Приговорен к 25 годам заключения за антисоветскую деятельность. После двенадцати лет заключения освобожден в 1956 году по амнистии. В 1960 году Шульгину с женой выделили однокомнатную квартиру во Владимире, где они жили под негласным надзором КГБ.

Бывший политик продолжал писать книги и статьи, ему также разрешалось принимать гостей и передвигаться по стране. В 1961 году в СССР стотысячным тиражом вышла его книга «Письма к русским эмигрантам», где автор хвалил советский строй. Впоследствии Шульгин заявлял, что его обманули, когда для написания книги специально возили по СССР, показывая потемкинские деревни. Умер на 99-м году жизни 15 февраля 1976 года.

Чем знаменит

 
Василий Шульгин

Известный российский политический деятель начала XX века, монархист. Один из лидеров правого крыла II, III, IV Государственных Дум, член Временного комитета Думы. Вместе с Александром Гучковым принимал отречение от престола императора Николая II, затем в Петрограде первым зачитывал текст отречения.

Во время Февральской революции активно выступал против выборных комитетов в армии, отмены смертной казни и автономии Украины. Требовал для Временного правительства неограниченной власти, необходимой, чтобы заключить «честный мир в согласии с союзниками» и довести страну до выборов в Учредительное собрание.

После Октябрьской революции участвовал в создании Белой Добровольческой армии, пытался не допустить на юге России украинизации и большевизма. В эмиграции полностью прекратил политическую деятельность. После ареста в Югославии и продолжительного заключения в СССР, во время хрущевской оттепели публиковался, искал положительные стороны в Советском Союзе, занимался общественной деятельностью под надзором КГБ.

О чем надо знать

Зимой 1925—1926 годов Шульгин по фальшивому паспорту тайно ездил в Советский Союз для налаживания связей с антисоветской организацией «Трест», а также в попытке найти пропавшего сына. «Обратился в Париже к одной ясновидящей даме. Она, глядя в шар, начала говорить, что мой Ляля находится в одном из сумасшедших домов на юге России. Почему я не догадался тогда подробно расспросить ее, как выглядел этот город, начиная с вокзала и кончая той улицей, где был этот желтый дом! Тогда бы я нашел Лялю. Ведь и моя тайная поездка в Россию в 1925 году во многом питалась надеждой, что я отыщу сына. Я побывал в Киеве, Москве и Питере, а потом описал это в книге "Три столицы". Кстати, в Киеве, загримированный, я смотрел спектакль по роману Михаила Козакова "Падение империи", где играл актер, загримированный под меня… И вот недавно я с помощью Хрущева получил возможность поездить по Украине. И представьте, в Полтаве, в сумасшедшем доме я нашел следы моего Ляли… Он скончался там… Так через много лет я получил подтверждение давнему прорицанию…» — вспоминал он в книге О. Н. Михайлова «Один день с Шульгиным».

Впоследствии долго не верил, что организация «Трест» была создана советскими разведчиками, а роль Шульгина была в том, чтобы показать за границей развитие нэпманской России и, тем самым, сбавить пыл белой эмиграции.

С началом Второй мировой войны стал противником национал-социализма, в котором увидел угрозу государственным интересам России. «Ни с одним немцем за всю войну мне не удалось сказать ни одного слова», — заявлял он впоследствии. Летом 1944 года сын Шульгина Дмитрий, работавший в Польше, прислал отцу документы, позволявшие выехать в одну из нейтральных стран. Однако Шульгин не воспользовался ими, так как в конце нужно было написать: «Хайль Гитлер!»

Прямая речь:

О большевиках весной 1917 года: «Не надо делать себе лишних иллюзий. Свободы, настоящей свободы, не будет. Она придет только тогда, когда человеческие души напитаются уважением к чужому праву и чужому убеждению. Но это будет не так скоро. Это будет, когда люди получат изысканное воспитание, когда души демократов, как ни странно это звучит, станут аристократическими. А пока мы переживаем эпоху деспотизма. Они будут делать все, что делала старая власть. Старая власть искала республиканских заговоров, они уже ищут монархических комплотов и шарят по домам и квартирам. Старая власть преследовала социалистов, они будут гнать защитников собственности. Старая власть преследовала рабочих, они будут расправляться с предпринимателями. Старая власть преследовала печать, они же не позволят набирать статей, которые колеблют их престиж. Старая власть требовала официальной лжи и славословия, они воскуряют себе одуряющий фимиам. Старая власть преследовала национализм инородцев, они будут измываться над русским чувством, чернить русское прошлое, губить русскую старину, обычаи и предания».

О большевиках в 1920 году: «Наши идеи перескочили через фронт. Они восстановили русскую армию. Как это ни дико, но это так… Знамя единой России фактически подняли большевики, фактически Интернационал оказался орудием расширения территории для власти, сидящей в Москве. Нельзя не видеть, что русский язык во славу Интернационала опять занял шестую часть суши. Большевики: 1) восстанавливают военное могущество России; 2) восстанавливают границы Российской державы… 3) подготовляют пришествие самодержца всероссийского».

О Февральской революции 1917 года («Дни», 1925): «Отвращение залило мою душу, и с тех пор не оставляло меня во всю длительность "великой" русской революции. Бесконечная струя человеческого водопровода бросала в Думу все новые и новые лица… Но сколько их ни было — у всех было одно лицо: гнусно-животно-тупое или гнусно-дьявольски-злобное… Боже, как это было гадко!… Так гадко, что, стиснув зубы, я чувствовал в себе одно тоскующее, бессильное и потому еще более злобное бешенство…

Пулеметов!

Пулеметов — вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что только язык пулеметов доступен уличной толпе и что только он, свинец, может загнать обратно в его берлогу вырвавшегося на свободу страшного зверя…

Увы — этот зверь был… его величество русский народ…».

О национальной проблеме в СССР в 1958 году: «Положение Советской власти будет затруднительное, если, в минуту какого-нибудь ослабления центра, всякие народности, вошедшие в союз СССР, будут подхвачены смерчем запоздалого сепаратизма».

5 фактов о Василии Шульгине

  • Был эрудированным человеком, знал иностранные языки, играл на гитаре, фортепиано и скрипке. В сорок лет (1918) стал вегетарианцем.
  • Самым масштабным литературным произведением Шульгина стал роман «Приключения князя Яноша Воронецкого». Он писал его с перерывами всю жизнь, успев окончить восемь томов.
  • Во время выступлений в Думе Шульгин говорил негромко и вежливо, всегда оставался спокойным и иронично, за что получил прозвище «очковая змея». «Я как-то был в бою. Страшно? Нет… Страшно говорить в Государственной Думе… Почему? Не знаю… Может быть, потому что слушает вся Россия…» — вспоминал политик в произведении «Дни».
  • Считал, что низкий жизненный уровень в СССР по сравнению с уровнем жизни в развитых странах Европы сформировал национальные черты советского народа — утомленность и раздражительность.
  • В 1965 году стал главным героем советского документального фильма «Перед судом истории», в котором делился своими воспоминаниями с «советским историком» (сотрудником спецслужб). Авторы фильма хотели показать раскаяние одного из лидеров белой эмиграции, однако на деле Шульгин выглядел гораздо живее и убедительнее своего собеседника-«историка». Фильм показывали в московских и ленинградских кинотеатрах лишь три дня. После этого, несмотря на интерес зрителей, он был снят с проката. «Шульгин прекрасно выглядел на экране и, что важно, все время оставался самим собой. Он не подыгрывал своему собеседнику. Это был смирившийся с обстоятельствами, но не сломленный и не отказавшийся от своих убеждений человек. Почтенный возраст Шульгина не сказался ни на работе мысли, ни на темпераменте, не убавил и его сарказма. Его молодой оппонент, которого Шульгин едко и зло высмеял, выглядел рядом с ним очень бледно», — делился впечатлениями генерал КГБ Филипп Бобков, который курировал создание ленты.

Материалы о Василии Шульгине:

Статья о Василии Шульгине в Википедии

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