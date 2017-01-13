В Кремле рассказали о процедуре увольнения Улюкаева

Президент России Владимир Путин освободил от должности главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева по представлению премьера Дмитрия Медведева. Об этом в ответ на запрос сообщила помощница президента Лариса Брычева, передает РБК.

Ранее о представлении премьера не сообщалось. Говорилось лишь, что Путин уволил Улюкаева «в связи с утратой доверия».

По словам Брычевой, Улюкаев был уволен согласно закону «О противодействии коррупции».

Она отметила, что в соответствии с этим законом федеральные министры освобождаются от должности президентом по предложению главы правительства.

Также чиновница уточнила, что закон не обязывает публиковать представление премьера.

Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года. По версии следствия, задержание произошло при получении чиновником взятки в 2 млн долларов. 15 ноября Улюкаев был освобожден от должности и помещен под домашний арест.