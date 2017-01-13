В конгрессе США прокомментировали инцидент с RT

Член палаты представителей конгресса Соединенных Штатов от Калифорнии Максин Уотерс считает инцидент с Russia Today (RT) странным. Именно трансляция ее выступления на американском канале C-SPAN неожиданно была прервана эфиром российского RT. Об этом пишет газета The New York Times.

«Думаю, это странно. Наша разведка как раз подтвердила, что Россия взломала (серверы) Национального комитета Демократической партии и других политических сил, и уверены в этом. И тут, пока я выступаю в палате представителей, говорю о Трампе и России, мне мешают и мое выступление прерывается RT. Это странно. Это необычно», — заявила Уотерс.

Как сообщалось ранее, в эфире американского телеканала конгресса вещание RT началось 12 января в 22:30 по московскому времени. Оно продолжалось около 10 минут. Впоследствии представитель C-SPAN заявил, что, скорее всего, произошла ошибка во внутренней маршрутизации.

Однако некоторые пользователи интернета высказали идею о возможном взломе телеканала США хакерами из России.

В свою очередь, главный редактор RT Маргарита Симоньян удивилась сообщениям о якобы российском взломе телеканала США и назвала реакцию на инцидент истерией.