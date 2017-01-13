В Татарстане опровергли изъятие детей за долги по ЖКХ

В Татарстане не изымают детей из семей должников по услугам ЖКХ. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава пресс-службы Зеленодольского района республики Александр Коршунов.

По его словам, СМИ неверно передали смысл распоряжений местных властей.

«Наличие долга не является основанием для изъятия ребенка из семьи. Сам документ, который стал активно обсуждаться в публичной плоскости, был немного неправильно сформулирован, что привело к неверной трактовке действий муниципалитета», — сказал глава пресс-службы.

Ранее газета «Вечерняя Казань» опубликовала поручение властей Зеленодольского района.

Там говорилось: «Организовать работу отдела опеки и попечительства исполкома Зеленодольского муниципального района по изъятию несовершеннолетних детей, проживающих в жилых помещениях с задолженностью за энергоносители».

После публикации детский омбудсмен Анна Кузнецова направила запрос в прокуратуру.

По словам Коршунова, сообщения о задолженности от сетевых компаний — это дополнительный маркер для органов опеки, чтобы проверить благополучие детей.