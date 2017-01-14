На авиашоу в Таиланде разбился истребитель

Во время авиашоу в Таиланде разбился истребитель Saab JAS 39 Gripen, пилот погиб, сообщает Bangkok Post.

Катастрофа произошла в городе Хатъяй провинции Сонгкхла.

Аэропорт, где проходило шоу, закрыт. Самолеты приземляются на запасные аэродромы.

Военный Saab JAS 39 Gripen упал на взлетную полосу во время исполнения фигуры высшего пилотажа.

Авиашоу было приурочено к национальному Дню детей.

Saab JAS 39 Gripen производится в Швеции. За рубежом он эксплуатируется в ВВС Венгрии, Чехии, ЮАР и Таиланда.