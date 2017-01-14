Аргентинский банк ограбили за 24 секунды

В аргентинском городе Тигре четверо вооруженных людей за 24 секунды ограбили отделение банка. Об этом сообщается на сайте телеканала Todo Noticias.

Грабители вынесли 750 тысяч песо, что соответствует примерно 50 тысячам долларов США.

На видео с камер наблюдения, которое демонстрирует телеканал, можно рассмотреть, как двое преступников в масках выходят из машины и разбивают стеклянную дверь банка. Через 14 секунд они выносят кассеты денег, которые в момент ограбления сотрудники загружали в банкоматы.

Двое их вооруженных сообщников в это время ждут их в автомобиле. Через 24 секунды грабители сели в машину и скрылись с места преступления.