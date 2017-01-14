В США скончался автор «Экзорциста»

В США на 90-м году жизни скончался писатель Уильям Питер Блэтти, автор романа «Изгоняющий дьявола» («Экзорцист»). Об этом сообщает AP.

Блэтти умер от рака, в одной из больниц штата Мэриленд.

Свой главный роман он написал в 1971 году. В 1973 году по его сценарию был снят одноименный кинофильм.

Картина принесла Блэтти «Оскар» за лучший сценарий.

В 1983 году вышел его роман «Легион», который лег в основу фильма «Изгоняющий дьявола 3: Легион».