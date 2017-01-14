Спецслужбы Германии обвинили Россию в попытках раскола союза с США

Две германские спецслужбы — Федеральная разведывательная служба и Федеральная служба защиты конституции — обвинили Россию в систематическом манипулировании общественным мнением с целью не допустить более тесное сближение Европы и США. Об этом пишет Spiegel Online, ссылаясь совместный доклад спецслужб для германского правительства.

Спецслужбы, по данным издания, считают, что Россия уже несколько лет «нацеленно пытается обострить существующие, особенно на Западе, общественные конфликты» и стремится «поставить под вопрос тесные связи с США».

В пример приводится широкое освещение истории с российской девочкой, приехавшей на ПМЖ в Германию и якобы изнасилованной мигрантом. Этот случай широко освещался в российских СМИ.