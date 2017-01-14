Голландский журналист привез кость пассажира MH17 из Донбасса

В вещах, изъятых нидерландской полицией у местного журналиста Михеля Шпеккерса, найден фрагмент человеческой кости. Анализ ДНК показал, что она принадлежат человеку, погибшему в катастрофе малайзийского «Боинга» в 2014 году. Об этом сообщает AP со ссылкой на прокуратуру Нидерландов.

Журналист вместе с коллегой Стефаном Беком летал на восток Украины, где собирал материалы для фильма об авиакатастрофе.

Обоих задержали 9 января в аэропорту Амстердама. Полиция конфисковала у них привезенный обломки самолета, а также фото- и видеоматериалы, отснятые в Донбассе.

Лайнер компании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой 17 июля 2014 года в зоне конфликта на востоке Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 283 пассажира и 15 членов экипажа.