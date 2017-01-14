В РВСН заявили о решении проблемы дедовщины

В российских Ракетных войсках стратегического назначения отсутствует проблема неуставных отношений. Об этом сообщил замкомандующего РВСН по работе с личным составом Андрей Филатов, передает «Интерфакс».

По словам военачальника, в РВСН поступает больше призывников с хорошим образованием, и это «оздоравливает обстановку в казарме», сказал он в интервью «Эху Москвы».

«Дедовщина как явление практически сведена на нет в войсках», — добавил генерал.

Он отметил, что конфликты все же сеть но они «в большей степени носят ситуативный характер».