При аварии автобуса с туристами в Карелии погибла женщина

Экскурсионный автобус MAN, ехавший из Санкт-Петербурга в карельский горный парк «Рускеала», попал в аварию. В результате одна пассажирка погибла, еще двое госпитализированы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой управление ГИБДД Карелии.

Авария произошло около 13:00 мск на трассе «Сортавала» в Карелии, вблизи поселка Кортала.

По предварительным данным, водитель заказного автобуса не справился с ситуацией на извилистой дороге, автобус перевернулся на бок.

В момент аварии в автобусе находились 34 пассажира.