14 января 2017, 00:45
СМИ узнали о докладе ООН об использовании Асадом химоружия
Сотрудники ООН и специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), проведя расследование использования химического оружия в ходе конфликта на территории Сирии, пришли к выводу о том, что оно, возможно, было использовано правительственными войсками, передает Reuters.
Соответственно, за применение химоружия могут быть ответственны сирийский лидер Башар Асад и его брат. Об этом говорится в докладе, подготовленном объединенной группой специалистов ООН и ОЗХО.
Однако какой-либо конкретики доклад не содержит: о причастности Асада к атакам с использованием запрещенного химического оружия в нем прямо не говорится. В ОЗХО и вовсе отметили, что список причастных к применению химоружия на сирийской территории в документе отсутствует.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое