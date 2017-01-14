СМИ узнали о докладе ООН об использовании Асадом химоружия

Сотрудники ООН и специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), проведя расследование использования химического оружия в ходе конфликта на территории Сирии, пришли к выводу о том, что оно, возможно, было использовано правительственными войсками, передает Reuters.

Соответственно, за применение химоружия могут быть ответственны сирийский лидер Башар Асад и его брат. Об этом говорится в докладе, подготовленном объединенной группой специалистов ООН и ОЗХО.

Однако какой-либо конкретики доклад не содержит: о причастности Асада к атакам с использованием запрещенного химического оружия в нем прямо не говорится. В ОЗХО и вовсе отметили, что список причастных к применению химоружия на сирийской территории в документе отсутствует.