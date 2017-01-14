При падении с высотки в «Москва-Сити» разбился мужчина

Со смотровой площадки одного из небоскребов столичного комплекса «Москва-Сити» упал 18-летний молодой человек. Его тело было обнаружено на территории парковки делового центра, сообщает ГСУ СК РФ по Москве.

Тело нашли прохожие.Его повреждения характерны для падения с большой высоты, отмечают следователи.

Проводится проверка. Опрашиваются родственники погибшего и очевидцы трагедии.

По данным источника ТАСС, погибшим был постоялец гостиницы. Он упал с 83-го этажа отеля, расположенного в небоскребе «Око».