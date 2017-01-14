14 января 2017, 19:37
При падении с высотки в «Москва-Сити» разбился мужчина
Со смотровой площадки одного из небоскребов столичного комплекса «Москва-Сити» упал 18-летний молодой человек. Его тело было обнаружено на территории парковки делового центра, сообщает ГСУ СК РФ по Москве.
Тело нашли прохожие.Его повреждения характерны для падения с большой высоты, отмечают следователи.
Проводится проверка. Опрашиваются родственники погибшего и очевидцы трагедии.
По данным источника ТАСС, погибшим был постоялец гостиницы. Он упал с 83-го этажа отеля, расположенного в небоскребе «Око».
Ужасная картина. Соболезнование родственникам. pic.twitter.com/U9mzxRI2f1— Between S & Z (@aka_svart) 14 января 2017 г.
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