Французский гонщик помог россиянке поднять мотоцикл на ралли «Дакар»

Мотогонщик из Франции Грегори Морат помог российской коллеге Анастасии Нифонтовой поднять мотоцикл на ралли «Дакар-2017». Видеозапись происшествия появилась на YouTube.

Во время гонки Морат оказался единственным, кто остановился и помог девушке. После этого он похлопал спортсменку по спине и поехал дальше.

После 11-го этапа ралли Нифонтова занимает 75-е место в общем зачете, Морат — 83-е.