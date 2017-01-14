14 января 2017, 18:44
Россияне победили в ралли «Дакар» на грузовиках
Российская команда «КамАЗ-Мастер» под руководством Эдуарда Николаева победила на ралли-рейде «Дакар» в зачете грузовиков. Об этом сообщается на сайте первенства.
Команда пришла к финишу за 27 часов 58 минут 24 секунды. В состав экипажа также входят Евгений Яковлев и Владимир Рыбаков.
Второе место занял еще один экипаж «КамАЗ-Мастера» с пилотом Дмитрием Сотниковым. Команда отстала от победителей на 18 минут 58 секунд.
Николаев выиграл «Дакар» во второй раз в своей карьере. До этого он занимал первое место гонок в 2013 году.
Ралли проходило со 2 по 14 января.
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