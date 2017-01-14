14 января 2017, 09:22
Джонни Депп получил развод
Голливудские актеры Джонни Депп и Эмбер Херд развелись. Это решение утвердил суд Лос-Анджелеса, сообщает издание People.
Бракоразводный процесс длился восемь месяцев.
Согласно решению суда, Депп должен выплатить бывшей супруге 7 млн долларов, которые предназначены на благотворительность.
Кроме того суд отказался взыскать с Херд 100 тысяч долларов за якобы затягивание процесса.
У Деппа после развода осталась раритетная автотехника, включая Chevrolet Corvette 1958 года выпуска и мотоцикл Triumph, выпущенный в 1949 году.
К Херд среди прочего отошли два йоркширских терьера и конь Эрроу.
Актеры находились в браке примерно год. На развод подала Херд, обвинив Деппа в домашнем насилии.
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