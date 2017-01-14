Актрису «Театра.doc» задержали за слишком реалистичную игру

Петербургская полиция задержала режиссера московского «Театра.doc» Всеволода Лисовского и актрису театра Марину Карлышеву. Задержание произошло во время спектакля-перформанса «Неявные воздействия», который играется в городской среде. Об этом сообщил в Facebook художественный руководитель театра Михаил Угаров.

По его словам, «полицейские поверили в вымысел, и решили, что актриса хочет покончить с собой, спрыгнув с балкона».

«После профилактической беседы актрису и режиссера любезно отвезли на место действия, чтобы продолжить спектакль», — добавил худрук.