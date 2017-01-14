Команда Трампа решила получить у ЕС список следующих кандидатов на выход

Команда Дональда Трампа, который вступит в должность президента США на следующей неделе, связывалась с лидерами стран ЕС, чтобы узнать, кто еще помимо Великобритании планирует покинуть союз. Об этом The Financial Times рассказал действующий посол США в ЕС Энтони Гарднер.

По словам дипломата, он «был поражен, когда узнал о нескольких звонках администрации избранного президента США странам ЕС».

Он отметил, что в этих разговорах будущих чиновников Трампа «больше всего интересовало, какая страна следующей покинет Евросоюз».

«У будущей администрации есть ощущение, что 2017 год станет годом распада ЕС», — резюмировал посол.

Он добавил, что команда Трампа придерживается мнения идеолога Brexit Найджела Фараджа, по прогнозам котрого за Великобританией ЕС покинут и другие страны.